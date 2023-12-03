5 kişiyi yaralamıştı: Hayalet nişancı yakalandı mı?

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir parkta değişik zamanlarda pompalı tüfekle 5 kişinin ve 1 köpeğin vurularak yaralandığı iddiası sosyal medyada yankı bulunca polis çalışma başlattı.
Yaralama olaylarının saat 15.30 ile 17.00 arasında yaşandığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi tespit etti. Dün akşam saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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