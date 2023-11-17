5 kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 160 yıl hapis istemi

Erzurum'da bir köyde çiftçilik yapan Ş.K. (43) iddiaya göre, 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu.

Olay, 2021'de 16 yaşındaki Z.K.'nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.'den şikayetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi.

İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı.

2022'nin mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti.

Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp, yeniden şikayetçi oldu.

Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.'nin yargılandığı dava, video kaydı da dosyaya girdi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ş.K. için ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.