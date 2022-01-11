5 köpeğin saldırdığı Emin 4 saatlik ameliyattan sonra kendine geldi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dün, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilerek burada ameliyata alındı.



KAFA DERİSİ YERİNE DİKİLDİ

Küçük çocuğun hastaneye getirildiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde derin ısırıklar bulunurken kafa derisi ise parçalanmış durumdaydı.

Atatürk Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun tarafından ameliyata alınan Emin Beşiktaş’ın 4 saatlik ameliyatın ardından kafa derisi yerine dikildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, Emin’in hastaneye geldiği sırada kafa derisinin adeta yüzülmüş gibi olduğunu ifade ederek, “Hastamızın tüm kafa derisi halk tabiri ile yüzülmüş gibiydi. Çok derin ısırıklar vardı. Muhtemelen boynundan tutulmuş. Bedeninde çok sayıda yaralanmalar vardı. Acile geldikten sonra hemen ameliyata aldık. Öncesinde kuduz aşıları yapıldı. Yaklaşık 4-5 saatlik bir operasyon oldu" dedi.



Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Keskin ise Emin’in yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini henüz kesin olarak hayati tehlikenin atlatılmadığını fakat hastaneye geldiği halinden çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, “Hastamız ilk olarak Plastik Cerrahisinde ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyat sonrasında hasta ameliyattan entübe çıktı. Hastamızın takibine devam ettik ve bu süreçte çok şükür solunum cihazından ayırabildik. Şu an kendisi nefes alabiliyor ve bilinci açık durumda" açıklamasında bulundu.

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