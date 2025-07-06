5 kurşundan yara almadan kurtuldu
Aydın'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.
Polis ekipleri sokakta ve kurşunların isabet ettiği işletmede delil topladı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın failleri aranıyor.
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