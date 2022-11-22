5 milyon liralık 'otel odası' dolandırıcılığı iddiası

Bir turizm firmasında yönetici olduğu iddia edilen 25 yıllık aile dostlarının kızı Zeynep A, özel bir lisede matematik öğretmeni olan Burcu D'den lüks otellerde ucuza tatil odaları aldığını ve yüksek karla turistlere sattığını söyleyerek yüzde 10 kar vaadiyle nakit para istedi.



Marmaris'te yaşayan çocukluk arkadaşının lüks yaşam tarzına sahip olduğunu da bilen Burcu D, bunun güzel bir fırsat olduğunu düşündü ve satmış oldukları aracın parasını peyderpey Zeynep A'ya verdi.

İlk başlarda kendilerine vaat edilen karı aldıktan sonra bir problem yaşamadıklarını görünce Burcu D'nin aile, arkadaş ve çevresi de sürece dahil oldu.

Ancak, bir süre sonra ödemeler azaldı. Anapara Zeynep A'nın elinde dururken biriken karların da anaparaya eklendiği ifade edildi. Paralarının bitmesinin ardında Zeynep A, Burcu D. ve yakınlarının kredi çekmelerini, ödemelerini de kendisinin yapacağını söyledi ve ilk 2-3 ay kredi taksitlerini ödedi. Bir türlü verdikleri paraları alamayan Burcu D. ve yakınları dolandırıldıklarını anlayınca kredi taksitlerini de kendileri ödemek zorunda kaldı.



"KARDEŞİM GİBİYDİ" DEDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI



"Kardeşim gibiydi, düğününde de yanındaydım" dediği çocukluk arkadaşı tarafından dolandırıldığını söyleyen Burcu D, "Marmaris'te yaşayan Zeynep A. tarafından dolandırıldım. Zeynep 25 yıllık aile dostumuzun kızı ve benim kardeşim gibiydi. Zeynep geçen sene çalıştığı turizm firmasında yönetici oldu. Lüks otellerde ucuza tatil odaları aldığını ve sattığını söyledi. Beni arayarak 'Abla ben bu işe başladım ve çok güzel paralar kazanıyorum. Benim elimde tatil grupları var. O tatil gruplarına lüks otellerden oda satın alıyorum. O odaları daha yüksek fiyata o gruplara satıyorum' dedi. Ama bunun için nakit paraya ihtiyacı olduğunu, elinde çok fazla nakit bulunmadığını söyledi. Biz de o sırada eşimle arabamızı satmıştık bunu kendileri de biliyordu. Benden bir miktar para talep etti. Bu parayı kısa bir süre içinde yüzde 10 karıyla birlikte geri vereceğini söyledi. Ben de çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Kendisini 25 yıldır tanıdığım için güven problemim hiç olmadı. Eşime sordum ve ortak karar vererek o parayı verdik. Bir hafta sonra karlı bir şekilde paramızı geri aldık. Bu kısa bir süre böyle devam etti ancak her seferinde verdiği parayı da geri istedi" dedi.



"BİZİM İTİBARIMIZI KULLANDI''

Şüpheli Zeynep A'nın kendilerine farklı gruplar olduğunu, nakit paraya daha çok ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Burcu D, "Biz birkaç defa kazandıktan sonra yeni evli olan kardeşimin ev almak istediğini söyledim. Bu arada kendisi ile kardeşim de çocukluk arkadaşı, bize verilen teklifin aynısını kardeşime de sundu. Böylelikle bizim itibarımızı kullanarak ailem ve yakın arkadaşlarımın da nakit paralarını kar vaadiyle ellerinden aldı. Bir süre sonra bu ödemeler azaldı. Anaparamız onun elinde duruyordu ve istediğimiz zaman o parayı bize geri vereceğini söylüyordu. Biz 3-4 hafta sonra hiç ödeme almadık. Kendisinin de şöyle bir teklifi oldu, 'Yapacağımız ödemeler ile anaparanız içeride dursun. Yaz sezonu olduğu için daha çok tatil odası satacağım' dedi. Anaparamızın katlanacağını söylediği için bunu kabul ettik" diye konuştu.



"5 MİLYON CİVARINDA ZARARIMIZ VAR''



Bir süre sonra ellerindeki paraların bitmesi üzerine Zeynep A'nın kendilerine kredi çekmeyi teklif ettiğini anlatan Burcu D, "Kendisinin bu kredileri ödeyeceğini söyledi. İlk 2-3 ay kredileri ödedi ancak bize yapılan ödemeler kesilince, biz dolandırıldığımızı anladıktan sonra hiçbir şekilde ödemedi. Şu anda da bu krediyi biz kendimiz ödüyoruz. Özel bir lisede matematik öğretmeniyim. Benim 14 aylık bir bebeğime annem bakıyor, biz de gece gündüz bu kredileri ödemek için çalışıyoruz. Mağdurlar olarak 17 kişilik bir grubumuz, dolandırılan arkadaşlarımızın da bebekleri var hepsi de aynı şekildeler. Çektikleri kredileri ödeyebilmek için çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Zeynep bize çok vaatte bulundu. 'Ödeyeceğim, para gelecek, arkadaşlarınızın hesabını da kapatacağım' diye. Ama hiçbir şekilde bunlar gerçekleşmedi. Arkadaşlarımız Zeynep'i hiç tanımıyorlar. Biz çevremizde güvenilir insanlarız, biz bu işe girdiğimiz için arkadaşlarımız da girdiler ve itibar kaybımız oldu. Toplam 5 milyon civarında bir zararımız var. Aile olarak bizim 1 buçuk milyon zararımız var. Marmaris'te bu şekilde dolandırmaya hala devam ettiğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.



"TİPİK BİR SAADET ZİNCİRİ ÖRNEĞİ"



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen mağdurların avukatı Elif Naz Köle, "Olayda toplam 17 mağdur ve müvekkilim var. Ancak, Marmaris gibi bir tatil yerinde daha fazla mağdur olduğu kanaatindeyiz. Müvekkillerimizin ve çevresinin yapmış olduğu araştırma da bu yönde. Burada aslında çok tipik bir saadet zinciri örneğinden bahsediyoruz. Biz şüpheliler hakkında yasal işlemlerin yapılarak en üst hadden cezalandırılmaları ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Bizim zaten kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara olan güveniniz tamdır. Yapılacak olan araştırma ve soruşturma neticesinde şüpheler hakkında gerek tutuklama kararı verileceğini gerekse mağduriyetlerin giderileceğini ve en üst hadden cezalandırılacaklarına olan inancımız da tamdır" dedi.

