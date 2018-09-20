Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir rezidansta çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve yüksek fiyatla satılacağı ihbarı alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.



Yasal izinlerin ardından takibe alınan şüphelilerin silahlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle müşteri gibi irtibat kuran ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra rezidansa operasyon düzenledi.

Operasyonda dairede bulunan B.A., H.E., C.Ç. ve H.M.B. gözaltına alındı.



Evde ve şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 204 sikke ve 39 tarihi obje ele geçirildi.

Şüphelilerin, tarihi eserleri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlendi.



Ele geçirilen tarihi eserlerin ilgili kurum yetkililerine teslim edildiği, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.