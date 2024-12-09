5 milyon liralık vurgun! Kendilerini asker, polis, savcı gibi tanıtıp dolandırdılar!
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişileri dolandıran 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 5 milyon 192 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişileri dolandıran 8 şüpheli tespit etti. Afyonkarahisar Merkezli İstanbul, Samsun ve Van'da yapılan eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin toplamda 5 milyon 192 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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