5 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, üzerinde kabartmalar bulunan lahit ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin elindeki lahdi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda S.D. gözaltına alındı. S toprak altından çıkardığını söylediği Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 82 santimetre uzunluğunda, 64 santimetre eninde ve 53 santimetre yüksekliğinde, kabartmalarla süslü lahit ele geçirildi.



Şüpheli S.D, gözaltına alındı. Şüphelinin kaçak kazı yaparak lahdi kendisinin toprak altından çıkardığını söylediği öğrenildi.



Şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Lahit ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.