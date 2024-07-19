5 milyon TL değerinde bin yıllık Kur'an-ı Kerimleri satarken yakalandılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toplam değeri 5 milyon TL olan bin yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmak isteyen 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

5 milyon TL değerinde bin yıllık Kur'an-ı Kerimleri satarken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Köyceğiz ilçesinde oturan E.D. ve İ.Y. isimli şahısların tarihi eser niteliği bulunan Kur’an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi alındı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekip alıcı kimliği ile şahıslar ile pazarlık yaptı.

Yapılan pazarlık sonucu 5 milyon TL’ye anlaşma sağlanırken, sivil ekiplere tarihi değeri bulunan bin yıllık Kur’an-ı Kerimlerin satışı esnasında KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yapılarak şüpheliler yakalandı.

Yapılan operasyonda şahısların yanlarında bulunan 2 adet ve bin yıllık, toplam değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen deri kaplama Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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