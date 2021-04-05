5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ilan edildi?

Her yıl 5 Nisan, Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Peki, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında çaba gösteren avukatlar için var olan bugün nasıl ilan edildi?

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?



5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır.

Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu’nun 80 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.



