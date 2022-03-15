5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazası davasısnda tahliye olan İsmail Demir tekrar tutuklandı.

İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda, geçen yıl 11 Ekim sabahı, ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Kazada 5 öğrenci de yaralandı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

DÜN TAHLİYE EDİLDİ



Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2 sanıklı davada araç sahibi İsmail Demir tahliye edildi, sürücü Adalettin Şen'in ise tutukluluğunun devamına karar verildi.



Savcı ile şikayetçilerin avukatı, karara itiraz etti. Bunun üzerine Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkarıldı. Kısa sürede teslim olan İsmail Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, yeniden cezaevine gönderildi.