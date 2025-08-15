5 saatte söndürüldü: 150 dönüm orman yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. Yangında 150 dönüm alan yandı.

5 saatte söndürüldü: 150 dönüm orman yandı

Yukarı Sarhan Mahallesi'nde bulunan ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Ormandan yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...