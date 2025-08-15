5 saatte söndürüldü: 150 dönüm orman yandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. Yangında 150 dönüm alan yandı.
Yukarı Sarhan Mahallesi'nde bulunan ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı.
Ormandan yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
