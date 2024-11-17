5 saatten az uyuyanlar dikkat! Risk 2 kat artıyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için düzenli uyku şark. Yapılan çalışmalar, yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor.

5 saatten az uyuyanlar dikkat! Risk 2 kat artıyor

Yeni bir araştırma, günde 8 saatten az uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. Columbia Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ABD'de 65 yaş üstü her on kişiden biri demansla mücadele ediyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma ise yetersiz uyku ile riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Günde en az 6 ila 8 saat uyuyan bireylere göre, 5 saatten az uyuyanlarda demans görülme riskinin iki kat arttığı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin her gün en az 7 saat uyumasını tavsiye ederken, uyku sağlığının korunmasının ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığı korumak adına kritik olduğu vurgulanıyor.

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