5 soruda döner zincirine FETÖ operasyonu: Nasıl izlendi nasıl yakalandı?

FETÖCÜ DÖNERCİ ZİNCİRİ OLAYI NEDİR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, döner ürünleri satan bir yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Son dönemlerin en kapsamlı operasyonunun MİT, MASAK ve Emniyetin ayrıntılı çalışması sonrasında başlatıldığı anlaşıldı.

DÖNER ZİNCİRİ NASIL İZLENDİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli M.markalı zincir bir süredir izleniyordu. Şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı yöntemiyle genişlediği, bünyesine FETÖ nedeniyle yasaklı olan kişileri katarak büyüdüğü, örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi. FETÖ bağlantısı olan muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.

DÖNER ZİNCİRİ NASIL ÇALIŞTI?

Sistemini "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirket resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüdü. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden, FETÖ'nün para toplama yöntemi olan, "himmet" adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu, hisse satışlarının da örgütle bağlantısı olan kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.

MASAK NE ZAMAN DEVREYİ GİRDİ?

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği belirlendi. Bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırıldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde, hakkında takip ve FETÖ bağlantılı sicili bulunmayan kişiler üzerinden para trasferleri yapıldığı, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı tespit edildi. Örgütle bağlantılı kişilere para verildiği, bu paraların takibe takılmaması amacıyla elden verildiği, hesaptan gönderilen paraların kurban parası olarak gösterildiği, MASAK tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda şirketin FETÖ işlem kaydı olan örgüt üyeleri arasında yaklaşık 220 Milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

FETÖ BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILDI?

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.