5 sosyal medya fenomenine yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında dava

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

5 sosyal medya fenomenine yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında dava
Yasadışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları

Yasadışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Her şüpheli için ayrı olarak hazırlanan iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Asliye ceza mahkemesince kabul edilen 5 iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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