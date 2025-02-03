5 teğmen Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ihraç kararının ardından Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Ziyaretin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.



NE OLMUŞTU?



Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası bir grup teğmenin, yönergeyle yürürlükten kaldırılan subay yeminini etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.



5 teğmen ve 3 komutanın TSK ile ilişiği kesilmişti. Teğmenler ve komutanları ihraç kararını idari yargıya götürebilecek.