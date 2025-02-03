5 teğmen Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

5 teğmen Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, ihraç kararının ardından Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Ziyaretin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası bir grup teğmenin, yönergeyle yürürlükten kaldırılan subay yeminini etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

5 teğmen ve 3 komutanın TSK ile ilişiği kesilmişti. Teğmenler ve komutanları ihraç kararını idari yargıya götürebilecek.

Son dakika: Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen hakkında ihraç kararı

Son dakika: Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen hakkında ihraç kararı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eyüpsultan'daki aile katliamı: Yakalanma anı güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...