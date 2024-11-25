5 teğmen ve 3 subay için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.



Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



8 PERSONELİN DOSYASI KURUL'DA



Yeni mezun teğmenlerin de aralarında bulunduğu 8 personelin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.

Kurula sevk edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'den (TSK) ihracı istenen personelin yeniden yazılı ya da sözlü savunma yapması bekleniyor.



Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra alınan kararlar Milli Savunma Bakanı'nın (MSB) onayı ile yürürlüğe girecek.