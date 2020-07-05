5 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 148 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

05.07.2020 - 19:28 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 19:29

5 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 148 vaka

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