5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.



Bakanlığın açıklamasında, teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.



Böylece bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi.

