5 ton biberi ücretsiz dağıttı: "Halde 8 lira markette 80 lira"

Piyasanın durumu sebebiyle tepkili olan üretici Nihat Tiryaki, ilginç bir protesto düzenledi. Tiryaki, kamyonuna yüklediği yaklaşık 5 ton dolma biberi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam sokağa getirerek ücretsiz olarak çevre sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar, biberlerin poşetler halinde dağıtıldığı kamyonun önünde büyük yoğunluk oluşturdu.



"BEN BUNU ÇÖPE DÖKERSEM MİLLLETE İHANET"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nihat Tiryaki, "Yaklaşık 15-20 gün önce hasadımız başladı. Ürünlerimizi şehirlere , genellikle İstanbul'a gönderiyoruz. Şimdi biz bu ürünleri hale arz ediyoruz. Halde bizim satış fiyatlarımız yaklaşık 7-8 lira. Sonra bakıyoruz ki, vatandaş bunu marketlerden yaklaşık 70-80 liraya alıyor. Bu bizim için kabul edilecek bir durum değil. Bu durumu kabullenemediğim için ürünümü tarlada bırakacak değilim, 6 aydır emek veriyorum. Ben bunu kaldırıp çöpe dökersem millete ihanet. Onun için vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya niyetlendik" dedi.