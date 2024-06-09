5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi

Gaziantep'te bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi.

5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi

'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi pek çok noktada denetimlerini arttırdı. Ekiplerin denetimleri kapsamında şüpheli bir iş yerine baskın yapıldı.

Söz konusu iş yerinde ekiplerin yaptığı aramalarında bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bugün yapmış olduğumuz denetimlerde ele geçirilen 5 ton 50 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk şekerleme ile kuruyemiş imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini suistimal edenlere geçit yok" ifadelerine yer verdi.

Ele geçirilen tarihi geçmiş şekerleme ve kuruyemiş imha edilirken olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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