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5 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo’yu kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

5 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Beştepe'deki kabulde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo Cumhurbaşkanı ’a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

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