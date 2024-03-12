5 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Beştepe'deki kabulde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.



Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

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