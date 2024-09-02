5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli linç edildi, mahallede önlem alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafında linç edildi. Şüphelinin gece taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis güvenlik önlemi aldı.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli linç edildi, mahallede önlem alındı

İlçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.

Bu sırada bölgede içki içen bir grup, M.K.'yi fark edip yanına gitti. Grup, şüpheliyi dövüp bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti. 

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Şüpheli linç edildi, mahallede önlem alındı - 1

Gözaltına alınıp hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken gece saatlerinde taşlanan evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri önlem aldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan M.K.'dan şikayetçi oldu.

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