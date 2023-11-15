5 yaşındaki çocuğun diş çekimi sonrası ölümüne soruşturma...

10 Kasım Cuma günü, ailesi 5 yaşındaki Deniz Sönmez'i diş ağırısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götürdü.



Çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz’in ateşi yükseldi.



Su isteyen Deniz’e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Anne Elena Sönmez, 3 kez doktor çağırmaların rağmen, ateş düşürücü yazılarak ambulans taleplerine olumsuz yanıt verildiğini iddia etti.