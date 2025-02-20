5 yaşındaki çocuğun yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı

Daha önce farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ancak kesin bir sonuç alamayan aile, çocuklarının karın ağrısı şikayetinin artması üzerine Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan röntgen incelemelerinde, mesane duvarında metal bir cisim olduğu tespit edildi.

Uzun süre vücutta kalan 3 santimetrelik toplu iğnenin mesane duvarına yapıştığı belirlendi. Ailenin bilgilendirilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla, toplu iğne başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyat sonrası birkaç gün gözlem altında tutulan çocuk, tekrar kontrole gelmek üzere taburcu edildi.



Kesici ve delici cisimlerin çocuklar için çok tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu tarz cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlere bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.