5 yaşındaki engelli oğlu dövülen anneden meydan dayağı

Eskişehir'de bir anne, engelli çocuğunu döven adama meydan dayağı attı.

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde A.E.İ., iddiaya göre 8 dönüm arazisini O.P.'ye kiraladı.

A.E.İ. ve eşi E.İ. (37), O.P.'nin 36 yıldır kiralık olarak ektiği tarım arazisinin yıllardır ücretini ödemediğini öne sürdü.

Birçok kez parasını isteyen A.E.İ. bir sonuç elde edemedi.

E.İ., "Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla icar konusunda anlaşamıyorduk. 36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen icar parasını getir dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. En azından tarlalarımızı boşalt dedik. Onu da yapmadılar." diye konuştu.

KADINA KÜFÜR EDİP, ENGELLİ OĞLUNU TOKATLADI

Mahallede dolaşırken A.E.İ.'nin eşi E.İ.'yi gören adam iddiaya göre, aracıyla önünü kestiği kadına "Ben tarlaları ekeceğim." deyip küfür etti.