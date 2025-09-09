5 yaşındaki engelli oğlu dövülen anneden meydan dayağı
Eskişehir'de bir anne, yüzde 95 engelli olan 5 yaşındaki oğlunu kulaklarından tutup tokatlayan adamı kıraathaneyi basıp dövdü.
Eskişehir'de bir anne, engelli çocuğunu döven adama meydan dayağı attı.
Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde A.E.İ., iddiaya göre 8 dönüm arazisini O.P.'ye kiraladı.
A.E.İ. ve eşi E.İ. (37), O.P.'nin 36 yıldır kiralık olarak ektiği tarım arazisinin yıllardır ücretini ödemediğini öne sürdü.
Birçok kez parasını isteyen A.E.İ. bir sonuç elde edemedi.
E.İ., "Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla icar konusunda anlaşamıyorduk. 36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen icar parasını getir dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. En azından tarlalarımızı boşalt dedik. Onu da yapmadılar." diye konuştu.
KADINA KÜFÜR EDİP, ENGELLİ OĞLUNU TOKATLADI
Mahallede dolaşırken A.E.İ.'nin eşi E.İ.'yi gören adam iddiaya göre, aracıyla önünü kestiği kadına "Ben tarlaları ekeceğim." deyip küfür etti.
E.İ.'ye sinirlenen O.P., yine iddiaya göre, kadının ağır otizmli yüzde 95 engelli olan 5 yaşındaki M.İ.'yi de kulaklarından tutup, yüzüne tokat attı.
ANNE, ÇOCUĞUNU DÖVEN ADAMA KIRAATHANEDE SALDIRDI
Anne E.İ., durumu eşine anlattı. Eşiyle birlikte kirasını ödemediğini iddia ettikleri adamın bulunduğu kıraathaneye giden kadın, adamı yakasından tutup dövdü.
Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
- Otizm
- Eskişehir Sivrihisar
- Engelli
- Dayak