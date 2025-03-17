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5 yaşındaki Erdal'ın acı ölümü

Bursa'da zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu yaşamını yitirdi.

5 yaşındaki Erdal'ın acı ölümü

'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu'nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zatürre nedir, belirtileri nelerdir?

Zatürre nedir, belirtileri nelerdir?

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Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, burada tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaştı.

Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun naaşı, Örnekköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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