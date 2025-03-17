5 yaşındaki Erdal'ın acı ölümü

Bursa 'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu'nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaştı.

Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun naaşı, Örnekköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.