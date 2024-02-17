5 yaşındaki işitme engelli Yusuf yangın kurbanı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, işitme engelli Yusuf Murat Can'ın (5) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Can'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



Hayvancılıkla uğraşan çocuğun anne ve babasının, yem vermek için ahırda bulundukları sırada yangının çıktığı öne sürüldü.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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