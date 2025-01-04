5 yaşındaki kayıp çocuk zeytinlikte bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akköy Mahallesi'nde 5 yaşındaki E.G.'nin kaybolduğunu düşünen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama yapan ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu çocuğu evden 3 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda buldu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.
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