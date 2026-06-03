5 yaşındaki kızının önünde öldürüldü. Tutuklu eş: Babam üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Sanık Kudret Arslan ise savunmasında, "Öz kızım kadar severdim, aramızda hiçbir sorun yoktu. Maktulün ailesi ile de aramızda hiçbir sorun yoktu" dedi.



Olay gününü anlatan Arslan, "Olay günü Başak’ın annesi de babası da protokol için birlikte gitme talebimizi reddettiler. Hatta ‘Biz kızgınız ona’ dediler. Sonra biz Başak’ın evine gittik. Kızım olarak gördüğüm için bana küfürler etmesi ağrıma gitti. Sonra kendimi kaybettim. Hiçbir şey duymadım, başka da bir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında keşke oğlum beni tutsaydı. Oğluma da bir şey yapar mıydım hatırlamıyorum. Çok pişmanım; ailesinden de çok özür diliyorum." dedi.