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5 yaşındaki Kutay’dan 17 gün sonra acı haber geldi

Fethiye’de otomobilde çıkan yangında yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe’den 17 gün sonra acı haber geldi. Küçük Kutay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 yaşındaki Kutay’dan 17 gün sonra acı haber geldi

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’nın Fethiye ilçesinde otomobildeki yangında yaralanan Kutay Gökçe, kurtarılamadı.

Olay, 23 Şubat’ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.

Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

5 yaşındaki Kutay’dan 17 gün sonra acı haber geldi - 1 Kutay Gökçe

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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