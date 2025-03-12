5 yaşındaki Kutay’dan 17 gün sonra acı haber geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobildeki yangında yaralanan Kutay Gökçe, kurtarılamadı.



Olay, 23 Şubat’ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi’nde meydana geldi.



Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.



Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.