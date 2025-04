5 yaşındaki Melike'yi işkence ederek öldürüp göle attılar: Baba ve üvey anne ilk kez hakim karşısında

Olayla ilgili Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanını ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Meryem Ataman ve avukatlar hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürkler duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. ANNE: "DİĞER ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN SUSTUM" Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada ilk olarak savunması alınan anne Meryem Ataman, "Ben diğer çocuklarımı korumak için sustum. 2018’de Melike’nin öldüğünü öğrendim. Bana Cahit söyledi. Zehra evden gidince, beni arayıp çocuklara bakamadığını söyledi. Eve gittiğimde Melike’nin öldüğünü öğrendim. Vücudunda morluklar vardı. ‘Polise gitsem bizi suçlarlar’ diyerek korkusundan gitmediğini söyledi. 'Eğer polise gidersen seni de öldürürüm' dedi. Çocuklarıma zarar vermesin diye sustum. Zaten çocuklar büyüyünce onlar anlatsın istedim. Çocukların öğretmene anlattığını öğrenince Melike’nin kimliğini yanımda taşımaya başladım. Çünkü çocuklar öğretmene anlatmıştı ve olayı pazartesi ortaya çıkaracaklardı. Çocukların saçları kesilmişti, gözlerinin altı mosmordu. Aç susuz bırakılmışlar. Gidip şikayet edemedim. Çünkü tehdit edildim. Gidecek yerim de yoktu" dedi. SANIK CAHİT EŞİYOK: VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM Daha sonra savunması alınan sanık Cahit Eşiyok, "Üstüme atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ben polis ekiplerine her şeyi anlattım. Ölen çocuk benim çocuğum. Vicdan azabı çekiyorum. 2017 yılında Meryem ile boşandık. O sırada diğer sanık Zehra ile birlikte 7-8 ay kadar çocuklarla birlikte yaşadık. Çocuklarıma düşkün olduğum için velayeti ben aldım. Çocuklar Zehra ve ben, başka bir eve taşındık. İlk başta her şey çok güzeldi, ama sonra Zehra çocuklara kızmaya başladı" dedi.

MELİKE’NİN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATTI



Melike’nin öldüğü günü anlatan sanık Cahit Eşiyok, "Kızım Melike'nin öldüğü gün işteydim. Sabah ben işe gittikten 2 saat sonra Zehra beni arayıp, Melike'nin nefes almadığını ve eve gelmem gerektiğini söyledi. Ağabeyime rica ettim. Beni eve bıraktı. Eve vardığımda Zehra kapıyı açtı. Melike'nin yattığı odaya gittim. Yatağında sırt üstü yatıyordu. Tepki ve cevap alamadım. Kalp atışını dinledim, nabız yoktu. Kalp masajı yapmaya çalıştım. Öldüğüne emin olduktan sonra, bağırarak ağlamaya başladım. Hastaneye götürmek istedim, ama Zehra bana, 'Sakin ol. Çocuk ölmüş. Hastaneye götürsek de geri gelmeyecek' dedi. 'Nasıl oldu bu?' diye sorduğumda, bana Melike'nin kendisinden su istediğini, içerken öksürüp, fenalaştığını söyledi. Zehra bana, 'Hastaneye götürsek bizi hapse atarlar. Bizim öldürdüğümüzü düşünürler. Denize atalım' dedi. Ben de, 'Öyle olmaz gömelim' dedim. Kızımı yıkarken dizinde morluklar vardı. Zehra'ya sorduğumda, 'Parkta düştü' dedi. Bu morluklar ölmeden 10 gün önce vardı. Çocuğumu banyoya götürdüm. Yıkadım, yatak çarşafıyla kefen niyetine sardım. Büyük bir poşet vardı onun içine koydum. 'Nasıl götüreceğiz?’ diye sorduğumda Zehra, 'Birisi var, araç kiralıyor' dedi. Beraber gidip, arabayı aldık. Melike'nin cansız bedeni odadaydı. Kapıyı kilitledik. Sonra eve geldik. Akşam havanın kararmasını bekledik. Hava kararınca yola çıktık. Bir mezarlığa gittik. Dolu mezarı kazmaya çalıştım, ama sinirim boşaldı. Kazamadım. Sonra farklı bir mezarlığa gittik, ama benim araçtan inecek durumum yoktu. Pes edip eve geldik. Ertesi gün oldu. Biz Sazlıbosna Barajına gittik. Cesedi araçtan çıkardım. Gölün ortasına denk gelecek şekilde poşeti getirdim. 2 taş koyarak suya bıraktım. Kendime geldikten sonra pişman oldum. Ağlamaya başladım. Zehra, 'Başka eve taşınalım' dedi. Biz de taşındık" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARA EZİYET ETTİĞİNİ FARK ETTİM"



Savunmasında diğer sanık Zehra’nın çocuklarına eziyet ettiğini fark ettiğini söyleyen Cahit Eşiyok, "Ben Zehra'dan, 'Acaba o mu öldürdü?' diye şüphelenmeye başladım. Bir türlü çocuklarımla baş başa kalmamıza izin vermiyordu. Bir gün Zehra'nın evden çıktığını öğrendim. Hemen eve döndüm. Eve gittiğimde, oğlum H.E. ve kızım E. E'nin saçlarını kestiğini, ikisini de dövdüğü için oğlumun altına kaçırdığını ve çocukları tazyikli soğuk suyla yıkadığını gördüm. Zehra'yı arayıp, eve çağırdım. Geldiğinde her şeyi bildiğimi söyleyip, 'Nasıl böyle bir şey yaparsın?' dedim. Dizlerime kapandı, özür diledi. Ben de ona vurmaya başladım Saçlarından tutup balkona sürükledim. Balkondan atmaya çalıştım. Bana direndi. Beni itti, ben yere de düşünce kaçıp, dışarı çıktı. Zehra'nın gitmesinden sonra Meryem'i arayıp, eve dönmesini istedim. Bu aşamada amacım çocukları Meryem'e bırakıp, Zehra'yı öldürmekti. Meryem'i ablasından aldım. Evin önüne gelene kadar Melike'nin öldüğünü söylemedim. Evin önünde her şeyi anlattım. Ağlamaya başladık beraber. Çocuklar Meryem'i görünce çok sevindiler" dedi.



"TEK BAŞINA ARABAYA KOYDU VE GÖTÜRDÜ"



Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Zehra Öztürker ise savunmasında, "Melike yemeğini yemediği için Cahit elini kaldırdı. Ben engel oldum, sonra işe gitti. O gün Melike tüm gün yattı. Hiçbir şey yemedi. O gün Cahit odaya girdi. Melike'nin eli, ayağı buz gibiymiş. Ben o sırada mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. Yanıma geldi, 'Melike hareket etmiyor' dedi. Cahit, tek başına Melike’yi arabaya bindirdi ve götürdü. Nereye gömdü bilmiyordum. 'Hastaneye gidelim' dediğimde, 'Sen karışma. Seni de öldürürüm, çocuklarını da' dedi.



"KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNÜ KAPI ARALIĞINDAN İZLEDİK"



Duruşmada hayatını kaybeden Melike Eşiyok'un kardeşleri H.E. ve E.E.'nin de pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. H.E. ifadesinde, "Biz kapı aralığından gördük. Kardeşim koltukta yatıyordu. Ayağında ve kolunda kesik vardı. Babamın bacağının yanında çekiç vardı. Zehra da babamın yanına sürekli buz götürüyordu. Biz o zaman bir şey yapamadık, küçüktük. Bizi babam da, Zehra da dövüyordu. Annem, Melike'yi babamın öldürdüğünü bilmiyordu. Biz söyleyince, babam onu tehdit etti. Bana ve kardeşlerime çok işkence yaptılar. Zehra benim ayağıma çekiçle vuruyordu. Bizi sürekli dövdükleri için altımıza kaçırıyorduk. Diğer kardeşim E.'yi, soyarak yağmurda beklettiler. Günlerce susuz ve aç kaldık. Melike'ye hiç yemek vermiyorlardı" dedi.



Diğer kardeş E.E. ise, "Babamla Zehra, Melike'yi öldürdü. Babam Melike'yi zincirle elinden tutup, sırtüstü yatırıp öldürdü. Tüm sinirlerini Melike'den çıkarıyorlardı. Kıyafetlerimizi çıkarıp bizi soğuk suyla yıkıyorlardı. Bizi sopayla her gün dövüyorlardı" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Tüm tarafların savunma ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker'in 'Altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, çocukların annesi Meryem Ataman'ın ise yargılandığı 'Suçluyu kayırma' suçundan beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Meryem Ataman'ın tahliye edilmesine karar vererek, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi amacıyla duruşmayı 2 Mayıs tarihine erteledi.