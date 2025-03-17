5 yaşındaki Melike'yi ölüme götüren işkenceler iddianamede! Çekiçle vurdu, aç susuz bıraktı!

İddianamede, çocuklar gördüğü işkenceleri tek tek anlattı. H. ve E.’nin beyanlarında babaları Cahit ile üvey anneleri Zehra'nın, kardeşleri Melike ve kendilerini aç susuz bıraktığı söylediler, Melike'nin sürekli dayak yediğini söyleyen çocuklar, "Altımıza kaçırdığımız için bize tek ayak üstünde durma cezası verdiler. Üvey annemiz ayağımız yere değerse çekiçle vuruyordu. Yağmurlu havalarda bizi ve Melike’yi dışarı çıkarıp kendi içerde çay içerek ıslanmamızı izliyordu." diyerek yaşadıkları işkenceyi anlattı. Melike’nin sürekli aç bırakıldığı için çok zayıfladığını anlatan çocukların, "Babamız Melike’yi kalorifer peteğine bağladı. Ertesi gün babamız Cahit ve üvey annemiz Zehra alışverişe gitti. Buz, naylon ve balta aldılar. Babamız ve üvey annemiz Melike’yi öldürdü. Babamız Melike’yi bir çantaya o çantayı da bir çuvala koydu. Arabaya bindik. Biz soru sorduğumuzda ‘sizi sokak köpeklerine atarım’ dedi. Zehra bizi günlerce aç susuz bıraktı. Bize tazyikli su sıkarak eziyet etti. Sonra bir gün babamız ve üvey annemiz tartıştı. Zehra evden ayrıldı" dedikleri iddianamede ifade edildi. Çocuklar H. ve E.‘nin sosyal çalışmacı eşliğinde alınan beyanlarına itibar edilebilir olduğu yönünde görüş bildirildiği de iddianamede açıklandı. Öte yandan çocuklar H. ve E. Eşiyok’un Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde koruma altına alındıkları da iddianamede belirtildi.

İŞKENCELER İDDİANAMEDE!



İddianamede çocuklar H., E. ve Melike’nin baba Cahit ve üvey anne Zehra tarafından oklava ile dövmek, tek ayak üstünde bekleme cezası, tazyikli su sıkma, aç ve susuz bırakma şeklinde kötü muamele ve eziyete maruz kaldıkları açıklandı.



İddianamenin devamında "Melike'nin yaşadığı bunalım sonrası altına idrar kaçırdığı, bunun üzerine Cahit ve Zehra'nın daha şiddetli bir şekilde Melike'ye tepki gösterdikleri, eziyetin dozunu artırdıkları, bu nedenle de yemek vermemek şeklinde aç ve susuz bırakmak sureti ile Melike'ye eziyet ettikleri, Cahit ve Zehra'nın Melike'ye darp ile başlayıp şiddetin her türlüsünü göstermeye devam ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Sanıklar Cahit ve Zehra’nın fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde darp etmek ve eziyet etmek sureti ile Melike’yi öldürdüğü ve cesedi Sazlıbosna Baraj Gölüne çarşafa sarılı şekilde attığı iddianamede açıkladı.



Melike’nin öz annesi sanık Meryem’in ise eve döndüğünde Melike'nin öldürüldüğünü ve göle atıldığını öğrendiği, Cahit ile yaptığı anlaşmaya istinaden ölümü yetkili mercilere bildirmediği ve Melike'nin ölümünü gizlemek için Cahit ile yeni bir kız çocuğu sahibi olup doğan çocuğun Melike Eşiyok olarak bilinmesini istedikleri iddianamede kaydedildi.



Sanık baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker’in "çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisleri istendi. Sanık anne Meryem Ataman’ın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.