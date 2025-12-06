5 yeni beldede seçim yapılacak

06.12.2025 06:24

Anadolu Ajansı

AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilde belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde 7 Haziran 2026'da yerel seçim yapılacağını duyurdu.

YSK'den yapılan açıklamada, kurulun bugünkü toplantısında belde statüsü kazanan yerleşim yerlerine ilişkin kararlar duyuruldu.

 

Buna göre Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran 2026 günü mahalli idareler seçimi yapılacak.

