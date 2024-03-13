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5 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 5 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası bulunan milletvekilleri arasında Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

5 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e sevk edildi

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Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili ’in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, Başkanlığı’na sunuldu.

Önder’in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

“TİP İstanbul Milletvekili , DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan.”

Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan’ın 3 dosyası bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyeleri’nden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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