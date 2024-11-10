5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakandı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. jandarma ekiplerince yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç. için Sorgun ilçesinde saklandığı yere operasyon düzenlediÇ
Yakalan K.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından K.Ç. ceza evine gönderildi.
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