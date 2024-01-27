5 yıl hapis cezası ile aranıyordu, jandarmanın takibiyle yakalandı

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemelerde hakkında cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası olan İ.B.’nin arandığı tespit edildi.

Ekipler ardından yaptıkları operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

