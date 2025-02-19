5 yıl sonra Fatih’te karşılaştılar: Önce dövüp, sonra bıçakladılar

İstanbul’da bir kişi, yıllar sonra karşılaştığı husumetlileri tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı.



İstanbul’da iki aile arasında 5 yıl önce bilinmeyen bir nedenle husumet yaşandı.



5 yıl önce 2 Nisan’da taraflardan biri, diğer tarafın Fatih Laleli’de bulunan iş yerini sopalarla basıp zarar verdi.



Bu olayın ardından iki aile arasında yıllarca husumet devam etti.