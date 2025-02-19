5 yıl sonra Fatih’te karşılaştılar: Önce dövüp, sonra bıçakladılar
İstanbul’da motokuryelik yapan Ahmet Boğa, Fatih’te husumetlileriyle karşılaştı. Çıkan tartışmada, beş şüpheli, Boğa’yı feci şekilde dövüp, bıçakladı. Boğa hastanede tedavi altına alınırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
İstanbul’da bir kişi, yıllar sonra karşılaştığı husumetlileri tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı.
İstanbul’da iki aile arasında 5 yıl önce bilinmeyen bir nedenle husumet yaşandı.
5 yıl önce 2 Nisan’da taraflardan biri, diğer tarafın Fatih Laleli’de bulunan iş yerini sopalarla basıp zarar verdi.
Bu olayın ardından iki aile arasında yıllarca husumet devam etti.
Son olarak 15 Şubat Cumartesi günü motokuryelik yapan Ahmet Boğa yolda motosikletiyle ilerlediği sırada husumetlileriyle karşılaştı.
Husumetliler arasında “Ne bakıyorsun?” sözleri üzerine tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa’yı kovalamaya başladı.
Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa’yı sopalarla darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladılar.
Husumetlilerinin elinden kaçmaya çalışan Ahmet Boğa’yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Boğa’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER
Boğa’nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada husumetlileri önlerini kesti.
Ahmet Boğa’nın ailesine tehditler savuran grup daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul Fatih
- Polis Adliye
- İstanbul
- Dayak