5 yıldızlı otelin şefi ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokak üzerinde bir apartmanda vatandaşların binadan kötü bir koku yayıldığı ihbarı üzerine verilen adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri kokunun geldiği daireye girdiklerinde bir bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.



Ekipler, binada ölü bulunan kişinin Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan 50 yaşındaki Recep Çamkerten olduğunu belirledi.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ



Çamkerten’in evli ve 3 çocuk babası olduğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass ameliyatı geçirdiği belirlenen Çamkerten'in ölü bulunduğu dairede bir süredir tek başına yaşadığı öğrenildi.

