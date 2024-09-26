50 bin göçmen kabul edilecek: 2024 Green Card başvurusu ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurma imkanı tanıyan Green Card uygulamasına ilgi bu yıl da devam ediyor. Her yıl yapılan başvuruların ardından belli sayıda kişi, ABD'de çalışma ve oturma izni hakkını elde ediyor. Çekilişte, ABD'ye göçün az olduğu ülkelerden yapılan başvurulara öncelik veriliyor. İşte, 2024 Green Card başvurusunda son durum...



GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?



Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.



Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında alındı.



Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.



GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.