50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi, endüstriyel tarımın yaygınlaşması ve şehirleşme eğiliminin artması gibi faktörler, geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığı da etkiledi.

Eskiden köylerde yaşayan ve genellikle aile geleneği olarak aktarılan bu meslek, günümüzde genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde vatandaş çoban bulamamanın yanında bir de bu vaatle dolandırılıyor.



"ÜRETİM İÇİNDE EN BAŞTA GELEN SORUNLARDAN BİRİ ÇOBAN SORUNU"



Bu üreticiliğin sonu nereye gidecek diye sitemde bulunan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Artık çoban sıkıntısı yaşanmıyor adeta intihar ediliyor. Çobanlar hep dışarıdan geliyor. 50-60 bin liraya anlaştığımız çoban başka bir yerden 61 bin lira teklifi alıyor ve hemen gidiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar.

Dağda bile olsa o an hayvanları bırakıp gidiyor. Çoban sıkıntısına dair bakanlığımızın bir şey yapması lazım. Gençlerimizi desteklememiz lazım. Yaklaşık iki yıldır insanlar et alamıyor. Niye alamıyor? Çünkü üretim yok. Üretim içinde en başta gelen sorunlardan biri çoban sorunu. Hayvancılık bitme sınırına geldi." şeklinde konuştu.