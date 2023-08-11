50 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Yaşar T. isimli vatandaş oldu. Bursa’da dolandırıcının verdiği hesap numarasına 50 bin lira yatırmak için bankaya giden Yaşar T., banka çalışanının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

50 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu

’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Yaşar T. isimli vatandaş, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Yaşar T.’yi arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli, ilaç siparişi verdiği ve kargosunu almayıp geri iade ettiği için müvekkilinin zarara uğradığını belirterek, vereceği hesap numarasına 156 bin TL yatırmasını istedi.

Şüpheli, Yaşar T.’nin, 50 bin TL’yi hemen yatırması halinde dava açmaktan vazgeçeceğini söyledi. Panikleyen Yaşar T., eşi ile birlikte, kendisinden istenen parayı yatırmak üzere şubesine gitti.

50 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu - 1

Öğle paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin durumundan şüphelenerek, dolandırılmak üzere olduğunu anlayan banka çalışanları, kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak Yaşar T., ısrarla parayı yatırmak isteyince, durum polise bildirildi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Yaşar T.’yi, parayı yatırmaktan vazgeçirdi.

İlaç siparişi vermediği öğrenilen Yaşar T. ile eşi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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