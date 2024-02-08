50 bin TL'lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'de toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarını çalan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

50 bin TL'lik aydınlatma kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Körfez ilçesinde farklı tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve özel bir lojistik firmasına ait toplam değeri 50 bin TL olan aydınlatma kablolarının çalınması olaylarıyla ilgili Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler dün Körfez ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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