50 bin TL'ye eski eşinin motosikletini kundakladı

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın önünde duran motosiklet, iki kişi tarafından ateşe verildi.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda M.D.'nin eski eşi Z.K.'nın motosikleti yakması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.D., H.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.