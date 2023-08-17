50 derecelik Hatay sıcağına ilginç çözüm: Sırtında duş başlığıyla gezdi

Basra sıcaklarının etkili olduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde geçen günlerde hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkmıştı.



Bölge halkını zorlayan sıcak hava ilginç çözümler ortaya çıkarıyor.



Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde yaşayan Bilal Dağcı, sıcak havaya dikkat çekmek için sırtına aldığı su deposu ve kafasının üzerine yerleştirdiği duş başlığıyla gezintiye çıktı.



Gezinti esnasında üzümü de yiyen Dağcı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Dağcı’nın paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.



"SERİNLEMEK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNDÜK"



Dağcı, bölgede tarihi sıcakların etkili olduğunu ifade ederek "2 gündür tarihi sıcaklıklara eşlik ettik. Serinlemek için böyle bir şey düşündük. Bu videoyu da çektik, sosyal medyaya attık." dedi.



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