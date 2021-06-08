50 hayvanı telef eden köpeklere böyle isyan etti

Edinilen bilgiye göre, sabah hayvanlarına yem vermek için kümese giden vatandaşlar tavuk ve ördeklerin parçalanarak telef olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi. 10'dan fazla köpeğin etrafı telle çevrili alana girip hayvanları telef ettiği belirlendi.

Benzer olayları her yıl yaşadıklarını ifade eden Şerife Açıkgöz, üzücü manzarayı cep telefonuyla kaydederek duruma isyan etti.

Açıkgöz, “Ben Kaynarca'dan bir vatandaşım. Bu her yıl yaşadığımız bir mağduriyet. Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. İlçe merkezi burası. Sabah saatlerinde bu manzarayla karşılaştım. Bu konuda yardımınızı desteğinizi bekliyorum. Bu hayvan sever, köpek sever arkadaşlarımız tavuk mu sevmiyor ben anlamadım? Her yıl böyle bir ziyanlık yaşıyoruz. 10 tane köpek avluyla kapalı alana girerek 50 tane küçükbaş tavuk, ördek cinsini bu şekilde telef etmiş. Biz bu konuda yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” diye konuştu.



Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.