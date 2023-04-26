50 lira borç için cinayet işledi

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Oğuz Ermiş ile sokakta yürüyen Uğur Ermiş, 50 bin lira borcu olan Engin A. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla, belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş’i bıçakladı.

Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin A..'nın bacaklarına ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Uğur Ermiş'in oto galerisinin olduğu, emlak işi yapan Engin A.'ya 50 bin lira borcunun olduğu bilgisine ulaştı.



Ermiş'in bugün Hamitler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.