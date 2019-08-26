Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada H.D. bıçakla Acarlı'yı karnından, S.T'yi bacağından yaralayıp kaçtı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Acarlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
50 lira için öldürüldü
Anadolu AjansıTürkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi.