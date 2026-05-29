50 metreden uçuruma devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı

İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücüsü Emirhan Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma devrildi.

Diğer şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı tatili için İnebolu'da bulunduğu öğrenildi.