50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın ismi açıklanmayan bir müşterisi, hesabında para olmadığını görünce müşteri hizmetlerini arayarak nedenini sordu.

Şikayeti değerlendiren banka, müşterinin haklı olduğunu, hesaptaki paranın kendisinin bilgisi olmadan başka hesaba aktarıldığını tespit etti. Bunun üzerine banka bir müfettiş görevlendirerek Elbistan’a gönderdi.

HAREKETSİZ HESAPLARDAN PARA ÇEKİLMİŞ

Müfettiş yaptığı incelemede, şikayetçi müşteri dışında başka müşterilerin hesaplarındaki paraların da çekildiğini belirledi.

Araştırmasını derinleştiren müfettiş, banka çalışanı Cengiz Biber’in (42) uzun zamandır hareketsiz olan 20 civarındaki hesaptan yaklaşık 50 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine, Cengiz Biber hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Cengiz Biber, perşembe günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette susma hakkını kullanan Biber, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen Cengiz Biber, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜFETTİŞ GELİNCE TAŞINMAZLARI DEVRETTİ

İddiaya göre, Cengiz Biber, ticaret yapmaya başladı ve işlerinin kötü gitmesi üzerine uzun zamandır hareketsiz olan bir hesaptan para çekti ancak bu paranın da işlerini düzeltmeye yetmedi. Ardından Biber, diğer hesaplardan da para çekti.

Müfettiş gelince her şeyin ortaya çıkacağını anlayan Cengiz Biber’in üzerindeki ev, otomobil gibi taşınmazları başkalarına devrettiği öne sürüldü.